Ataque a policiais da DRFC provoca confronto e mobiliza reforço em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) foram alvo de um ataque e acabaram encurralados durante uma ação na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.



De acordo com a Polícia Civil, cinco agentes realizavam um patrulhamento preventivo voltado ao combate a roubos de cargas na região quando foram surpreendidos por criminosos armados. Houve confronto, e os policiais ficaram cercados, precisando de apoio imediato.

Equipes da própria Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para reforçar a operação. Com a chegada do suporte, um novo tiroteio foi registrado na área, mas os agentes conseguiram ser retirados do local em segurança. Até o momento, não há registro de policiais feridos.

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Complexo da Alma

A ocorrência acontece em meio a uma sequência de ações das forças de segurança em São Gonçalo. Mais cedo, uma operação da Polícia Militar no Complexo da Alma também terminou em confronto. Cinco homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos.

Durante essa ação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes. Os suspeitos foram levados para a delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

As circunstâncias do ataque aos agentes da DRFC ainda estão sendo apuradas.