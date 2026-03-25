Homem é preso após estuprar menina de 11 anos no Rio

Um homem foi preso por estupro de vulnerável na comunidade dos Tabajaras, em Copacabana, na tarde desta terça-feira (24). A vítima é uma menina de onze anos. O acusado é morador da região e atuava como entregador de gás, o homem foi localizado pelos agentes do 19° BPM (Copacabana) antes de ser agredido por populares.

Ele apresentava ferimentos nas mãos e foi levado ao Hospital Miguel Couto, onde permanece sob custódia. A vítima, havia sido atendida na noite de segunda-feira (23) nas UPA de Copacabana com diversos ferimentos. Após o atendimento inicial e acolhimento, os profissionais de saúde comunicaram o caso à polícia.

Leia também:

Policial militar agride pelo menos dois estudantes em escola estadual no RJ; Vídeo

Homem de 44 anos é encontrado morto dentro de carro na Vila Kennedy





Em seguida, a criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização de exames periciais e seguiu acompanhada por uma equipe da Patrulha Maria da Penha vinculada ao batalhão local. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).