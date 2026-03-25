Polícia prende 5 acusados de tráfico após ser atacada a tiros durante ação anti-barricada em São Gonçalo

Uma ação realizada por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) no Complexo da Alma, na Amendoeira, em São Gonçalo, na tarde dessa quarta-feira (25) terminou com cinco acusados de tráfico de drogas presos. As prisões aconteceram após uma intensa troca de tiros, iniciada quando os traficantes atiraram contra os militares, que faziam uma operação para a retirada de barricadas naquela região.

Segundo a PM, agentes do 7° Batalhão foram até a comunidade como parte da operação 'Barricada Zero'. Ao chegarem no local, avistaram um casal, um homem e uma mulher, em atividade suspeita. Durante uma breve abordagem, um grande volume de drogas foi encontrado na mochila dos dois, o que resultou na prisão imediata.

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Posteriormente, a PM conta que, ainda na comunidade, os policiais foram atacados a tiros por um grupo de três criminosos. Após o cessar dos disparos, os PMs conseguiram deter outros três acusados. O grupo foi conduzido à Delegacia de Rio do Ouro (75ª DP), onde o caso foi registrado. Foram apreendidos uma pistola, dois rádios transmissores, um cinto de guarnição e mais drogas.