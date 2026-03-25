Sandro Almeida e seus 'Trens da Alegria'

Sandro Almeida, ex-vereador de São Gonçalo cassado por compra de votos em 2018, envolvido em denúncias de nepotismo e nomeações de familiares em cargos públicos - Foto: Divulgação

Sandro Almeida, ex-vereador de São Gonçalo cassado por compra de votos em 2018, envolvido em denúncias de nepotismo e nomeações de familiares em cargos públicos - Foto: Divulgação

O ex-vereador de São Gonçalo Sandro Almeida, cassado sob acusação de compra de votos em 2018 e inelegível por oito anos, e que até o ano passado ocupava o cargo de secretário parlamentar de um deputado em Brasília, teve sua esposa Fernanda Vieira Cajueiro de Almeida nomeada como coordenadora Geral de Governança Hospitalar do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio. A denúncia foi divulgada em matéria da TV Globo e levou a uma série de demissões na direção de hospitais federais no Rio de Janeiro. Sandro Almeida já tem no seu currículo uma série de denúncias envolvendo nomeação de outros familiares em cargos públicos enquanto ocupava a função de Secretário de Governo em São Gonçalo.

Nessa época, ocupavam cargos na administração pública de São Gonçalo, por indicação dele, sua esposa, o sogro, um cunhado e duas irmãs dele.

Leia também:

Rio divulga esta semana 3,4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

Acidente entre motocicleta e carro causa congestionamento na BR-101



Em 2014, a esposa de Sandro Almeida, Fernanda Vieira Cajueiro Almeida, foi nomeada para exercer o cargo do próprio marido, na Secretaria de Governo e Comunicação. Após a denúncia vir a público, Fernanda acabou exonerada em 6 de novembro do mesmo ano, com a volta do marido, Sandro Almeida, ao cargo.

Depois, a esposa de Sandro Almeida voltou a ser nomeada em janeiro de 2015 como Diretora de Obras e Urbanização da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental (Edursan). Em julho do mesmo ano ela mudou de cargo, passando a exercer a função de Diretora de Habitação da Edursan, onde permaneceu até janeiro de 2016, quando a Edursan deixou de existir.

Sandro Almeida, ex-vereador de São Gonçalo, que já ocupou cargos públicos e teve familiares nomeados em funções na administração municipal | Foto: Divulgação

O sogro de Sandro Almeida, Fernando Cajueiro, ganhou uma 'boquinha' como Diretor de Departamento da Secretaria de Saúde, em março de 2013. Já o cunhado de Almeida e filho de Fernando, Vithor Vieira Cajueiro também foi nomeado para o cargo de Diretor de Departamento na mesma secretaria junto com o pai.

Duas irmãs de Sandro Almeida também ganharam cargos públicos enquanto ele comandava a Secretaria de Governo: Dalicia Moura Dias de Almeida e Michele Faria de Almeida, foram nomeadas juntas como coordenadoras de setor na Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo.