Disque Denúncia pede informações sobre homem acusado de crime de Feminicídio em Paraty, na Costa Verde do Estado do Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quarta-feira (25), um cartaz para auxiliar nas investigações da 167ª DP (Paraty), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de João Paulo da Costa Silva. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte de Flávia de Oliveira Fernandes, ocorrida na última sexta-feira (20), em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Por volta das 21h, do dia 19, a vítima deu entrada no Hospital Hugo Miranda, socorrida pelo SAMU, apresentando múltiplas escoriações e lesões compatíveis com espancamento. Apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu e faleceu na madrugada do dia 20 de março. A Polícia Civil foi comunicada na manhã seguinte por uma assistente social da unidade hospitalar, que solicitou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A vítima havia solicitado uma medida protetiva em maio de 2024. Porém, a ação foi arquivada em junho do ano seguinte, ficando vigente apenas o processo criminal.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 167ª DP (Paraty) representou junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que deferiram mandado de prisão temporária e mandado de busca e apreensão em seu endereço, expedido pela Vara Única de Paraty, pelo crime de Feminicídio.

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Sob determinação do delegado titular DRº Carlos Eduardo, agentes da distrital realizaram diligências na Ilha das Cobras nesta terça-feira (24), mas o acusado continua foragido.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de João Paulo, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido