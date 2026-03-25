Novos radares serão instalados na RJ-104 e RJ-106 pelo DER-RJ

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), instalam radares na RJ-104 e RJ-106 - Foto: Divulgação - DER

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), instalam radares na RJ-104 e RJ-106 - Foto: Divulgação - DER

Novos equipamentos de radares estão sendo instalados ao longo da RJ-104 e RJ-106, que passam por diversos municípios da Região Metropolitana, como São Gonçalo e Niterói. A instalação acontece desde a última terça-feira (24), de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ).

De acordo com o DER-RJ, a medida serve para modernizar o sistema de fiscalização eletrônica, assim garantindo maior segurança para motoristas e transeuntes.

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No total, estão sendo instalados cerca de 390 radares nas rodovias estaduais. Os novos equipamentos vão substituir os mais antigos em locais conhecidos por terem os radares instalados e outras localidades apontadas pelo órgão como estratégicas.

Para a via da RJ-104, que possui um trecho de aproximadamente 21 quilômetros, está prevista a instalação de 11 redutores de velocidade, em ambos os sentidos da pista, que passa pelas cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Em relação à RJ-106, que conta com 200 quilômetros, serão instalados 133 equipamentos, sendo redutores de velocidade e controles de avanço de sinal. Esta estrada corta 11 municípios (Niterói, São Gonçalo, Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé).

A lista na íntegra com a localização dos equipamentos ainda será divulgada no site do DER-RJ, conforme o funcionamento for ocorrendo. A expectativa é que o sistema esteja operando plenamente até junho.