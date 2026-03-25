Homem de 44 anos é encontrado morto dentro de carro na Vila Kennedy

Um homem de 44 anos foi encontrado morto dentro do próprio carro na segunda-feira (23), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. Familiares e amigos contaram que ele havia mencionado que iria se encontrar com uma mulher que havia conhecido em um aplicativo de relacionamentos quando foi visto pela última vez. A Polícia Civil investiga o caso, uma das linhas de investigação indica que a vítima pode ter caído em algum tipo de golpe após marcar o encontro.

Haroldo José Botelho de Oliveira estava desaparecido desde a última sexta-feira (20), quando foi visto ao sair de casa em Bangu. Depois disso, seu aparelho celular foi desligado. No outro dia, familiares registraram ocorrência na delegacia pelo desaparecimento e começaram a divulgar campanhas nas redes sociais para buscar informações sobre o paradeiro dele.

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O carro com o corpo dele foi encontrado estacionado na Praça Dolomitas, em frente à UPA da Vila Kennedy. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso, está ouvindo testemunhas e fazendo diligências para esclarecer o crime.