Policial militar agride pelo menos dois estudantes em escola estadual no RJ; Vídeo

Um agente da polícia militar agrediu pelo menos dois estudantes dentro de um colégio estadual na Zona Sul do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quarta-feira (25). O episódio foi gravado e postado nas redes sociais. O policial foi afastado pelo comando da corporação.

O caso aconteceu durante um protesto na Escola Estadual Senor Abravanel (antiga Amaro Cavalcanti), no Largo do Machado. Três jovens acabaram detidos. Nas imagens, o PM, que usava uma farda do Batalhão de Choque e seria um subtenente, aparece discutindo com a pessoa que gravava o vídeo.

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Em seguida, uma jovem de vermelho tenta intervir e pede para o militar “não encostar” nela. O policial, então, desferiu dois tapas no rosto dela, rasgando sua camisa.





Reprodução/Redes Sociais