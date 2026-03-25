Policial militar agride pelo menos dois estudantes em escola estadual no RJ; Vídeo
O caso aconteceu durante um protesto na Escola Estadual Senor Abravanel
Um agente da polícia militar agrediu pelo menos dois estudantes dentro de um colégio estadual na Zona Sul do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quarta-feira (25). O episódio foi gravado e postado nas redes sociais. O policial foi afastado pelo comando da corporação.
O caso aconteceu durante um protesto na Escola Estadual Senor Abravanel (antiga Amaro Cavalcanti), no Largo do Machado. Três jovens acabaram detidos. Nas imagens, o PM, que usava uma farda do Batalhão de Choque e seria um subtenente, aparece discutindo com a pessoa que gravava o vídeo.
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Em seguida, uma jovem de vermelho tenta intervir e pede para o militar “não encostar” nela. O policial, então, desferiu dois tapas no rosto dela, rasgando sua camisa.