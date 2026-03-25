Tiroteio em Campo Grande deixa um morto e um ferido grave

Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um tiroteio ocorrido no fim da tarde desta terça-feira (24), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O caso aconteceu por volta das 17h40, na Estrada do Cabuçu, nas proximidades de uma farmácia e de um supermercado. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) encontraram a vítima, de 20 anos, já sem vida no local, atingido por disparos.

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Uma segunda vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada, também foi baleada. O Corpo de Bombeiros realizou o socorro e encaminhou o homem em estado grave para o Hospital Municipal Rocha Faria, que fica na mesma região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.