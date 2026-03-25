Tia é presa em Niterói após armazenar pornografia infantil da própria sobrinha

Uma mulher trans foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (23), por armazenar conteúdo pornográfico da própria sobrinha, de 4 anos, e de outras crianças. Ela foi localizada por policiais da 55ª DP (Queimados) em Itaipu, Niterói.

As investigações começaram em novembro do ano passado, quando foram comunicados os crimes de estupro de vulnerável e divulgação de imagens com cena de pornografia de uma mulher contra a própria sobrinha.

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No momento da ação para cumprir mandado de busca e apreensão, a mulher não permitiu a entrada dos agentes no imóvel. Os policiais precisaram arrombar a casa e seguiram com o trabalho, onde apreenderam três celulares. Dois, porém, apesar de parecerem já ter sido usados, estavam restaurados ao modo de fábrica e o conteúdo apagado.

No terceiro celular, foram encontradas pastas escondidas com conteúdo pornográfico que envolvia crianças. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de divulgação de pornografia infantil.