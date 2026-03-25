Polícia Civil prende travesti que roubava e extorquia clientes

Ela foi capturada no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e cruzamento de dados - Foto: Reprodução/PCERJ

Ela foi capturada no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e cruzamento de dados - Foto: Reprodução/PCERJ

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta quarta-feira (25), uma travesti que se apresentava como “Rainha do Gozo Farto” e praticava roubos e extorsões contra clientes. Ela foi capturada no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e cruzamento de dados.

As investigações apontaram que a autora cometeu diversos crimes, subtraindo pertences das vítimas e, em seguida, exigindo valores adicionais. Utilizando diferentes codinomes em várias cidades, ela marcava encontros por sites e aplicativos e, durante os programas, ameaçava os clientes com uma faca para obter dinheiro e bens, chegando a realizar cobranças por meio de máquinas de cartão.

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Ainda segundo apurado, a criminosa se aproveitava do constrangimento e da vulnerabilidade das vítimas, muitas vezes homens comprometidos, para dificultar denúncias. Além disso, mantinha registros de conversas e negociações, que eram usados posteriormente para extorquir quantias elevadas sob ameaça de exposição. Pelos crimes, ela foi condenada a mais de 24 anos de prisão.