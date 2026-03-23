Homem é morto a facadas em Itaipu, Niterói

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto - Foto: Enzo Britto/ Arquivo

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto - Foto: Enzo Britto/ Arquivo

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam a morte de um homem, encontrado esfaqueado, na noite deste domingo (22), dentro de casa, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.

De acordo com informações iniciais, policiais militares foram acionados ao local, mas já encontraram a vítima morta.

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Agentes da DH foram ao local, realizaram a perícia criminal e investigam o caso.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, de onde deverá ser liberado para o sepultamento ainda nesta segunda-feira (23).