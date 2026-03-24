Julgamento de duplo homicídio em Tanguá começa nesta terça em Itaboraí

Mecânico Adelmo da Silva dos Santos, o “Delminho”, é acusado de assassinato do casal Lenon Batista e Fernanda Siqueira - Foto: Divulgação

Mecânico Adelmo da Silva dos Santos, o “Delminho”, é acusado de assassinato do casal Lenon Batista e Fernanda Siqueira - Foto: Divulgação

Tem início nesta terça-feira (24), na 1ª Vara Criminal do Fórum de Itaboraí, a audiência de instrução do caso que investiga o assassinato do casal Lenon Batista Siqueira, de 35 anos, e Fernanda Souza Silva Siqueira, de 26. O crime, ocorrido em novembro de 2025, em Tanguá, segue repercutindo pela gravidade e pelas circunstâncias em que foi cometido.

O principal acusado é o mecânico Adelmo da Silva dos Santos, conhecido como “Delminho”. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os pais dele, Adelson Elói dos Santos e Leila Lopes dos Santos, também respondem ao processo, acusados de participação na ocultação dos corpos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por um desentendimento envolvendo a troca de uma motocicleta por um veículo. As vítimas teriam ido ao encontro do acusado com o objetivo de cobrar ou desfazer o acordo, que não vinha sendo cumprido.

Segundo os agentes, o mecânico teria atraído o casal até uma área próxima à sua residência, na região de Muriqui, onde o crime foi cometido. Após o assassinato, os corpos foram levados para uma área de mata nas proximidades e ocultados. Os restos mortais foram localizados dois dias depois, em uma região de difícil acesso, durante uma operação que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Delminho se apresentou à delegacia acompanhado de advogado e confessou o crime. A polícia também apura a participação de outras pessoas na ação, o que levou à inclusão dos familiares do acusado no processo.

A audiência desta terça-feira marca o início da fase de instrução, quando serão ouvidas testemunhas e reunidas provas para o andamento do julgamento. Ao todo, 12 testemunhas de acusação devem prestar depoimento.

O caso segue sob responsabilidade da Justiça de Itaboraí e, ao longo das próximas etapas, deverá definir os desdobramentos judiciais para os envolvidos.

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