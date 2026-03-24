Assalto dentro de carro na Zona Norte do Rio é flagrado por câmeras de segurança

Na tarde dessa segunda-feira (23), por volta das 13h, imagens de câmeras de segurança instaladas em um táxi registraram o momento em que dois jovens, que estavam no banco de trás, assaltam um motorista na região de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

Um dos passageiros saca uma arma e ordena que a vítima desbloqueie o celular. Ainda durante a ação, os criminosos pegam o aparelho e removem a senha com o objetivo de realizar transferências via PIX. Um deles chega a perguntar se o motorista possui outro item de valor no porta-malas.

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De maneira tranquila, o condutor obedece aos assaltantes e ressalta que é trabalhador. Nesse momento, o jovem armado responde: “Vai perder na moral. Tem dia de ganhar e de perder. Não gosto de fazer isso, não. Meu bagulho é traficar, ficar quietinho vendendo droga.”

Logo depois, os dois deixam o veículo e fogem andando normalmente. Eles não levaram o carro e liberaram a vítima, que foi embora após o assalto. As imagens passaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (24). Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está a cargo da 30ª DP (Marechal Hermes), e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.