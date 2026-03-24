Casal acusado de matar bebê de 1 ano passa por audiência de custódia

Menina foi levada já sem vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação - Prefeitura de Nova Iguaçu

Menina foi levada já sem vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação - Prefeitura de Nova Iguaçu

A mãe da criança de 1 ano e 8 meses morta com sinais de maus-tratos e o padrasto irão à audiência de custódia nesta terça-feira (24). Os acusados foram presos em flagrante no domingo (22), depois de levarem a menina já sem vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A Polícia Civil informou que, no corpo da criança, foram encontradas várias hematomas e lesões graves. Em um primeiro momento, o casal ainda tentou explicar os ferimentos, que, em razão da gravidade, causaram suspeitas na equipe médica.

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Os exames periciais indicaram que a menina possuía lesões recentes e antigas, inclusive traumatismo craniano, indicando agressões sucessivas, que ocorreram na casa onde a família morava.

A perícia também indicou vestígios de sangue na cama da menina e marcas em um interruptor de luz.

A mãe da criança vai responder por maus-tratos com resultado morte, enquanto o padrasto foi acusado de feminicídio.