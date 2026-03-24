Gerson Brenner, ator de Rainha da Sucata, morre aos 66 anos

O ator Gerson Brenner morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. Ele estava internado no Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo, desde o último dia 16, com um quadro de sepse. A morte foi confirmada pela esposa, Marta Brenner.

Conhecido por seus papéis como galã na TV Globo, em “Rainha da Sucata” (1990), interpretou um de seus personagens mais marcantes, Gerson Giovanni, um instrutor de paraquedismo e filho mais velho de Armênia (Aracy Balabanian).

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Gerson lutava, há décadas, contra as sequelas de um tiro na cabeça, sofrido durante uma tentativa de assalto na Rodovia Ayrton Senna, em 1998, o que afetou sua locomoção e fala e o manteve longe da vida pública. De acordo com a família, as informações sobre velório e sepultamento devem ser divulgadas em breve.