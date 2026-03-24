Prefeitura de Niterói anuncia edição 2026 da Marcha para Jesus

Durante o encontro, lideranças religiosas ressaltaram o apoio da Prefeitura de Niterói à realização da Marcha para Jesus - Foto: Divulgação/ Evelen Gouvêa

Durante o encontro, lideranças religiosas ressaltaram o apoio da Prefeitura de Niterói à realização da Marcha para Jesus - Foto: Divulgação/ Evelen Gouvêa

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu, nesta segunda-feira (23), pastores de diversas igrejas para anunciar a edição de 2026 da Marcha para Jesus, que será realizada no dia 25 de abril, no Caminho Niemeyer. A concentração está marcada para 14h, em frente à Câmara Municipal de Niterói.

Na programação, já estão confirmados nomes como os cantores Aline Barros, Cassiane, Waguinho e o DJ Naudão. Além dos moradores de Niterói, o evento deve atrair visitantes de outras cidades, contribuindo para movimentar o turismo e a economia local.

“A Marcha para Jesus é um momento de união, fé e confraternização que reúne diferentes denominações evangélicas em nossa cidade. Convidamos toda a população para participar desse grande encontro, que será uma celebração especial, com importantes nomes da música gospel”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

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Durante o encontro, lideranças religiosas ressaltaram o apoio da Prefeitura de Niterói à realização da Marcha para Jesus, destacando que a parceria institucional tem contribuído para o fortalecimento do evento.

“A iniciativa é um convite para toda a população se reunir em um momento de oração e celebração. É uma oportunidade de fortalecermos a presença da fé em Niterói, acreditando em dias ainda mais abençoados para a nossa cidade”, afirmou o pastor Celso Brasil, presidente da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio (CEMAD/RJ).