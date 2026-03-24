Polícia prende ladrão mascarado responsável por série de roubos no Rio

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital - Foto: Divulgação

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital - Foto: Divulgação

A Polícia Civil mostrou que nem mesmo uma máscara é capaz de impedir a identificação de criminosos, e o “Mascarado” acabou preso. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam, nesta terça-feira (24/03), o bandido violento responsável por diversos roubos na capital fluminense. Conhecido como “Mascarado”, ele utilizava máscaras inspiradas em personagens de filmes e séries para dificultar a identificação durante os assaltos. A captura ocorreu em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após ação de monitoramento e inteligência da especializada.

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As investigações indicaram que o homem atuava de forma reiterada, sempre com violência ou grave ameaça às vítimas, sendo uma figura conhecida no meio criminoso da região.

A partir do cruzamento de dados e informações de inteligência, os agentes localizaram o criminoso em um imóvel na Rua Parima. No local, foram apreendidas duas máscaras utilizadas nos delitos. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão definitiva por roubo.