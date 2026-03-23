Cláudio Castro renuncia ao governo do Rio em meio a risco de cassação no TSE

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), renunciou ao cargo nesta segunda-feira (23), em meio a uma crise política e jurídica que se agravou nos últimos dias. A saída ocorre às vésperas da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode resultar na cassação de seu mandato e inelegibilidade por até oito anos.

A decisão é interpretada como uma estratégia para evitar uma condenação formal. O TSE já havia formado maioria inicial contra o governador, com dois votos favoráveis à cassação, em um processo que investiga abuso de poder político e econômico durante a campanha de reeleição em 2022.

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As acusações envolvem a contratação de cerca de 27 mil funcionários temporários por órgãos estaduais, que, segundo o Ministério Público Eleitoral, teriam atuado como cabos eleitorais. O caso chegou à Corte após recurso contra decisão anterior que havia absolvido Castro no âmbito regional.

Com a renúncia, o comando do estado passa interinamente ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto. Ele deverá convocar eleições indiretas na Assembleia Legislativa para escolher um novo governador que concluirá o mandato até o fim de 2026.

A saída também está ligada ao calendário eleitoral. Sem a cassação, Castro mantém seus direitos políticos e pode disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano.

Cláudio Castro estava no comando do estado desde 2021, quando assumiu após o impeachment de Wilson Witzel, e foi reeleito em 2022.