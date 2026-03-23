Definidos confrontos dos quatro grandes do Rio na Copa do Brasil

A CBF realizou na tarde desta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil de 2026, etapa que marca a entrada dos clubes da Série A no torneio. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, previstos para as semanas de abril e maio, com vagas em aberto para as oitavas de final.

Entre os clubes cariocas, o sorteio definiu caminhos distintos. O Flamengo terá pela frente o Vitória, enquanto o Botafogo enfrenta a Chapecoense, ambos adversários da Série A. Já Vasco e Fluminense encaram, respectivamente, Paysandu, da Série C, e Operário-PR, da Série B.

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A principal diferença entre os representantes do Rio está no mando de campo decisivo. Flamengo e Botafogo farão o segundo jogo fora de casa, o que pode pesar em confrontos eliminatórios. Por outro lado, Vasco e Fluminense terão a vantagem de decidir a classificação diante de suas torcidas.

Confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil:

Atlético-MG x Ceará (Ceará decide em casa)

Cruzeiro x Goiás (Cruzeiro decide em casa)

Athletico-PR x Atlético-GO (Atlético-GO decide em casa)

Flamengo x Vitória (Vitória decide em casa)

Grêmio x Confiança-SE (Confiança decide em casa)

Vasco x Paysandu (Vasco decide em casa)

Fortaleza x CRB (CRB decide em casa)

Bahia x Remo (Remo decide em casa)

Botafogo x Chapecoense (Chapecoense decide em casa)

Red Bull Bragantino x Mirassol (Mirassol decide em casa)

Corinthians x Barra-SC (Corinthians decide em casa)

Fluminense x Operário-PR (Fluminense decide em casa)

Palmeiras x Jacuipense-BA (Jacuipense decide em casa)

Internacional x Athletic-MG (Internacional decide em casa)

Santos x Coritiba (Coritiba decide em casa)

São Paulo x Juventude (Juventude decide em casa)