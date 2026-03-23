Polícia Civil prende casal por morte de criança em Nova Iguaçu

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, neste domingo (22), um homem pela morte da enteada de apenas 1 ano e 8 meses. Além dele, a mãe da criança também foi detida pelo crime de maus-tratos. Ambos foram localizados no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu.

De acordo com as investigações, Zoe de Almeida Pereira Santos, já chegou sem vida a uma unidade hospitalar, apresentando diversos hematomas e lesões graves pelo corpo. O casal tentou inicialmente justificar os ferimentos, mas a gravidade das marcas levantou suspeitas da equipe médica, que acionou as autoridades.

Segundo os agentes, as agressões ocorreram dentro da residência onde eles viviam. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de sangue na cama da criança, além de marcas em um interruptor de luz.

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Exames periciais indicaram lesões antigas e recentes, incluindo traumatismo craniano, compatíveis com agressões sucessivas. Diante dos fatos, o padrasto foi autuado por feminicídio, enquanto a mãe responderá por maus-tratos com resultado morte.