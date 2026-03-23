Polícia Civil prende casal por morte de criança em Nova Iguaçu
O bebê de apenas 1 ano, já chegou a uma unidade hospitalar apresentando diversas lesões pelo corpo
Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, neste domingo (22), um homem pela morte da enteada de apenas 1 ano e 8 meses. Além dele, a mãe da criança também foi detida pelo crime de maus-tratos. Ambos foram localizados no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu.
De acordo com as investigações, Zoe de Almeida Pereira Santos, já chegou sem vida a uma unidade hospitalar, apresentando diversos hematomas e lesões graves pelo corpo. O casal tentou inicialmente justificar os ferimentos, mas a gravidade das marcas levantou suspeitas da equipe médica, que acionou as autoridades.
Segundo os agentes, as agressões ocorreram dentro da residência onde eles viviam. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de sangue na cama da criança, além de marcas em um interruptor de luz.
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Exames periciais indicaram lesões antigas e recentes, incluindo traumatismo craniano, compatíveis com agressões sucessivas. Diante dos fatos, o padrasto foi autuado por feminicídio, enquanto a mãe responderá por maus-tratos com resultado morte.