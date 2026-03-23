Sonic é abordado por agentes do Segurança Presente em Niterói

O personagem foi abordado e logo depois liberado pelos agentes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O personagem foi abordado e logo depois liberado pelos agentes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O personagem ‘Sonic’ deixou o mundo imaginário para ser enquadrado por agentes do Programa Segurança Presente, no bairro do Fonseca, em Niterói, na última quarta-feira (18). Dois agentes do Segurança Presente abordaram um motociclista vestido com a fantasia de Sonic, o conhecido ouriço azul e mascote dos jogos eletrônicos SEGA.

E para acrescentar mais uma pitada de algo inusitado nessa história, o policial que fez a abordagem é produtor de conteúdo. Ele possui mais de 150 mil seguidores, e é conhecido como “cop noronha”, o qual seu conteúdo gira em torno dos bastidores da rotina policial.

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O personagem em questão é um pouco menos conhecido, com apenas 50 mil seguidores no Instagram. Na sua conta, ele posta vídeos em que aparece interagindo com o público, especialmente crianças.

Na hora da abordagem, o “Sonic” estava realizando uma entrega de aplicativo quando foi parado, utilizando um imenso capacete que era a cabeça do ouriço azul.

Logo em seguida, tanto o homem quanto o motociclista foram revistados. Por não terem sido encontradas irregularidades, os agentes autorizaram que Sonic continuasse seu caminho.

Nas redes sociais, os internautas não perderam a piada. “O Sonic só queria ganhar as moedinhas dele”, escreveu uma usuária. “Era só ele acionar o modo turbo”, brincou outra.

Através de nota, a Secretaria de Estado do Governo informou que a abordagem realmente ocorreu.

“Agentes da Operação Segurança Presente de Niterói realizaram uma abordagem inusitada na tarde desta quarta-feira (18), no bairro Fonseca, em Niterói. Durante patrulhamento na esquina da Estrada Viçoso Jardim com a Rua Noronha Torrezão, a equipe avistou um motociclista fantasiado de Sonic e realizou a abordagem.

Após a ordem de parada, foi feita a revista, mas nada de ilegal foi encontrado. O homem informou que trabalha com entregas por aplicativo e que utiliza a máscara do personagem junto ao capacete durante o serviço. Ele foi liberado no local”.