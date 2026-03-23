Morre o dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky, aos 43 anos

Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans e controlador da Fenix International, empresa-mãe da plataforma, morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A notícia foi confirmada pela companhia em comunicado enviado à Imprensa. Radvinsky faleceu após uma longa batalha contra um câncer. “Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, disse a empresa. A família pediu privacidade.

O empresário ucraniano-americano, atuava como diretor e acionista majoritário desde 2018. Ele também administrava Leo, um fundo de capital de risco que fundou em 2009 e que se concentra principalmente em investimentos empresas de tecnologia.

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O OnlyFans, foi fundado em 2016 pelo empresário britânico Tim Stokely, que viu sua popularidade aumentar durante a pandemia de Covid-19, à medida que os lockdowns levaram criadores e consumidores para o ambiente online, transformando a plataforma por assinatura em uma fonte de renda e entretenimento popular em todo o mundo.