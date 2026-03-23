Homem é preso por tentativa de furto em bar de Jurujuba, em Niterói

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto a um estabelecimento comercial na tarde de domingo (22), em Jurujuba, na Zona Sul de Niterói. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados por meio do telefone 190 para verificar uma ocorrência em um bar localizado na Avenida Carlos Ermelindo Marins.

No local, o proprietário informou que um cliente havia retirado R$ 150 do caixa do estabelecimento. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança, o que auxiliou na confirmação do crime.

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O suspeito foi detido e encaminhado inicialmente para a 79ª DP (Jurujuba). Em seguida, a ocorrência foi direcionada à 76ª DP (Centro), onde foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele foi autuado por tentativa de furto e permaneceu preso. O valor retirado foi recuperado.