Polícia prende “Postura”, apontado como liderança do tráfico no Complexo da Alma, em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam em uma operação, na manhã do último sábado (21), no bairro Coelho, no Complexo da Alma, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, membro da Organização criminosa Comando Vermelho (CV), Rafael Luiz Castro Marins, vulgo “Postura”, de 29 anos.

Por volta das 8h30, durante patrulhamento pela Rua Carlos Alberto Monteiro, e de posse de informações, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) tiveram a atenção voltada para um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir entrando em uma vila e, em seguida, em uma residência. Na abordagem, os agentes conseguiram acesso ao imóvel e encontraram uma pistola calibre .40, com o traficante “Postura”, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na localidade conhecida como Favela da Dita, área que integra o Complexo da Alma. Além da pistola, com ele foi apreendido: cocaína: 4.030 papelotes; maconha: 2340 trouxinhas; 12 munições .40 e 02 rádios comunicadores, equipamentos geralmente utilizados para comunicação entre integrantes do tráfico.

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Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro), onde o caso foi analisado pela Autoridade Policial, e acabou sendo autuado pelo crime de Tráfico de Drogas e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido