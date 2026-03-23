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Polícia prende “Postura”, apontado como liderança do tráfico no Complexo da Alma, em São Gonçalo

Na ação, foi apreendida grande quantidade de entorpecente, uma pistola e munições

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de março de 2026 - 08:39
Rafael Luiz Castro Marins, vulgo “Postura”
Rafael Luiz Castro Marins, vulgo “Postura” -

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam em uma operação, na manhã do último sábado (21), no bairro Coelho, no Complexo da Alma, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, membro da Organização  criminosa Comando Vermelho (CV), Rafael Luiz Castro Marins, vulgo “Postura”, de 29 anos.

Por volta das 8h30, durante patrulhamento pela Rua Carlos Alberto Monteiro, e de posse de informações, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) tiveram a atenção voltada para um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir entrando em uma vila e, em seguida, em uma residência. Na abordagem, os agentes conseguiram acesso ao imóvel e encontraram uma pistola calibre .40, com o traficante “Postura”, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na localidade conhecida como Favela da Dita, área que integra o Complexo da Alma. Além da pistola, com ele foi apreendido: cocaína: 4.030 papelotes; maconha: 2340 trouxinhas; 12 munições .40 e 02 rádios comunicadores, equipamentos geralmente utilizados para comunicação entre integrantes do tráfico.

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Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro), onde o caso foi analisado pela Autoridade Policial, e acabou sendo autuado pelo crime de Tráfico de Drogas e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

Tags:

Complexo da Alma disque denúncia Favela do Dita Operação no Complexo da Alma Traficante preso

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