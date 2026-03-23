Orochi agride influenciador durante show em boate na Barra da Tijuca; Vídeo!

O influenciador Renato Azevedo, conhecido como Afrodisíaco, esteve envolvido em uma confusão com o rapper Orochi - Foto: Reprodução/Rede Sociais

O influenciador Renato Azevedo, conhecido como Afrodisíaco, esteve envolvido em uma confusão com o rapper Orochi - Foto: Reprodução/Rede Sociais

O influenciador Renato Azevedo, conhecido como Afrodisíaco, esteve envolvido em uma confusão com o rapper Orochi durante um show em uma boate, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (22). Ele acabou sendo agredido pelo cantor e precisou de atendimento médico após a discussão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que a briga teve início. Nas imagens, uma mulher aparece reclamando de Afrodisíaco para Orochi, que o confronta. “Por que você fez isso?”, pergunta o cantor. Em seguida, o influenciador pega um balde de gelo e joga no artista, que desce do palco e dá início a agressão.

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Durante a confusão, Afrodisíaco é espancado e aparece com um sangramento visível na cabeça. O registro mostra o rastro de sangue após os golpes. Ele foi atendido pela equipe médica do local. Até o momento, nem o influenciador nem Orochi se pronunciaram sobre o caso.





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