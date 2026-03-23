Mulher morre atropelada na RJ-104 na madrugada desta segunda-feira
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada
min de leitura | Escrito por Redação | 23 de março de 2026 - 11:03
Uma mulher morreu na madrugada desta segunda-feira (23) após ser atropelada, na RJ-104, na altura do bairro Santa Bárbara, em Niterói. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 00h34.
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Ainda não há informações sobre o veículo envolvido no atropelamento e nem sobre a causa do acidente.