Mulher morre atropelada na RJ-104 na madrugada desta segunda-feira

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 00h34 - Foto: Repdorução/Google Street View

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 00h34 - Foto: Repdorução/Google Street View

Uma mulher morreu na madrugada desta segunda-feira (23) após ser atropelada, na RJ-104, na altura do bairro Santa Bárbara, em Niterói. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 00h34.

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Ainda não há informações sobre o veículo envolvido no atropelamento e nem sobre a causa do acidente.