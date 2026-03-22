Mulher é presa em flagrante por furtar mais de R$ 1,4 mil em produtos em supermercado de Niterói

acusada, de 37 anos, foi detida com os itens ainda em sua posse - Foto: Divulgação

acusada, de 37 anos, foi detida com os itens ainda em sua posse - Foto: Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante por furto a um estabelecimento comercial na tarde deste domingo (22), no Centro de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 12º BPM ( Niterói) foi acionada durante a tarde para verificar uma denúncia de furto em um supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro. No local, funcionários do estabelecimento informaram que a suspeita havia sido flagrada pelas câmeras de segurança enquanto subtraía diversos produtos.

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A acusada, de 37 anos, foi detida com os itens ainda em sua posse. Entre os produtos recuperados estavam quatro ovos de Páscoa, três peças de carne, incluindo picanha, três kits de prestobarba e outros alimentos, totalizando R$ 1.463,57.

Segundo a PM, ela possui oito anotações criminais anteriores pelo crime de furto. Após a abordagem, ela foi conduzida à 76ª DP (Niterói), onde foi autuada em flagrante e permaneceu presa.