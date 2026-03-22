Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2882 | Euro R$ 6,1036
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mulher é presa em flagrante por furtar mais de R$ 1,4 mil em produtos em supermercado de Niterói

Suspeita, que já possui oito anotações por furto, foi flagrada por câmeras levando ovos de Páscoa, carnes e itens de higiene

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de março de 2026 - 19:15
acusada, de 37 anos, foi detida com os itens ainda em sua posse
acusada, de 37 anos, foi detida com os itens ainda em sua posse -

Uma mulher foi presa em flagrante por furto a um estabelecimento comercial na tarde deste domingo (22), no Centro de Niterói. 

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 12º BPM ( Niterói) foi acionada durante a tarde para verificar uma denúncia de furto em um supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro. No local, funcionários do estabelecimento informaram que a suspeita havia sido flagrada pelas câmeras de segurança enquanto subtraía diversos produtos.

Leia também: 

Foragido da Justiça da Bahia é preso pela PM em Maricá

Polícia Civil prende criminoso que comercializava celulares furtados dentro de shopping em Bangu

A acusada, de 37 anos, foi detida com os itens ainda em sua posse. Entre os produtos recuperados estavam quatro ovos de Páscoa, três peças de carne, incluindo picanha, três kits de prestobarba e outros alimentos, totalizando R$ 1.463,57.

Segundo a PM, ela possui oito anotações criminais anteriores pelo crime de furto. Após a abordagem, ela foi conduzida à 76ª DP (Niterói), onde foi autuada em flagrante e permaneceu presa.

Matérias Relacionadas