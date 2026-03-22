Foragido da Justiça da Bahia é preso pela PM em Maricá

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), prenderam na noite deste sábado (21) um homem considerado foragido da Justiça da Bahia. A ação ocorreu na Rua Francisca Rosa da Silva, no bairro Bosque Fundo, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a ocorrência, a equipe da 6ª Companhia realizava patrulhamento quando teve a atenção voltada para um veículo Fiat Argo cinza que trafegava em velocidade incompatível com a via, levantando suspeitas.

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Os agentes realizaram a abordagem e, durante a revista e consulta aos ocupantes do carro, foi constatado que um dos passageiros, de 31 anos, possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Itabela, no Tribunal de Justiça da Bahia.

Diante do fato, o suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à 76ª DP ( Niterói), onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.