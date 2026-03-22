Polícia Civil prende criminoso que comercializava celulares furtados dentro de shopping em Bangu

Em mais uma ação da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares, policiais civis da 28ª DP (Praça Seca) prenderam em flagrante, neste sábado (21/03), um homem que comercializava aparelhos furtados. Ele foi capturado na praça de alimentação de um shopping, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência da unidade.

As investigações iniciaram após um entregador de uma loja revendedora de celulares e eletrônicos ter sido alvo de um golpe. De acordo com a vítima, o criminoso entrou em contato solicitando dois aparelhos de última geração, indicando que a entrega deveria ser feita em uma loja varejista localizada de um shopping, em Madureira, na Zona Norte. No momento da entrega, o homem recebeu os celulares e pediu que o entregador aguardasse enquanto verificava a procedência dos produtos. Após alguns minutos, desconfiado da demora, o entregador procurou funcionários da loja, que informaram que o homem não era funcionário e que se tratava de um golpe.

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Diante das informações, os agentes realizaram diversas diligências e após informações de inteligência, identificaram que o criminoso estaria comercializando os aparelhos dentro de um shopping, em Bangu. No local, após uma ação cirúrgica, o golpista foi flagrado realizando a venda dos aparelhos na praça de alimentação. Com ele, foram apreendidos telefones produtos de crime.

O criminoso foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

A ação contínua da "Operação Rastreio" já resultou em mais de 13.300 celulares recuperados, sendo 6 mil aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 850 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.