Adolescentes são apreendidos após roubo em Maricá

Policiais militares do 12º BPM (Maricá), apreenderam dois adolescentes suspeitos de praticar roubos na manhã deste sábado (21), na região central e no bairro Mumbuca, em Maricá.

Segundo a PM, a equipe do Patamo da 6ª Companhia foi acionada pelo CIOSP por volta das 8h35, após informações de que dois indivíduos, utilizando bicicletas e armados com faca, estariam realizando assaltos na região.

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Com base nas características repassadas, os policiais seguiram até a Rua Abreu Sodré, na Mumbuca, onde realizaram um cerco tático. No local, moradores informaram que os suspeitos haviam entrado em um beco.

Durante as buscas, os agentes localizaram uma das bicicletas dentro de uma residência aparentemente abandonada, com o portão entreaberto e sinais de arrombamento. Ao se aproximarem, os policiais ouviram vozes no interior do imóvel, incluindo menções sobre obtenção de dinheiro por meio de celulares.

Diante da situação de flagrante, a equipe entrou no imóvel e encontrou cinco jovens, que tentavam simular que estavam dormindo. Durante a revista, foram apreendidos cinco aparelhos celulares, dois deles com indícios de origem ilícita, além de duas bicicletas e uma faca.

Questionados, dois dos envolvidos confessaram a prática de ao menos dois roubos, informando que utilizaram as bicicletas e a faca nas ações.

Os cinco foram encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde as vítimas reconheceram os autores e os objetos utilizados nos crimes. Após a apresentação, dois adolescentes permaneceram apreendidos, enquanto os demais foram ouvidos e liberados.