Polícia Civil prende grupo após ataque violento a capivara na Ilha do Governador

Em uma rápida ação, policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam, neste sábado (21/03), os seis envolvidos no bárbaro ataque a uma capivara. Eles foram localizados na região do Guarabu, na Ilha do Governador, região próxima onde aconteceram as agressões brutais. Além dos seis, outros dois menores foram apreendidos.

O ataque ocorreu por volta de 1h da madrugada, quando, segundo testemunhas, o grupo cercou o animal e passou a agredi-lo com barras de ferro e pedaços de madeira, causando graves ferimentos. A ação foi registrada por câmeras de segurança, cujas imagens foram fundamentais para a identificação dos envolvidos.

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Após o crime, as equipes iniciaram diligências imediatas, que resultaram na localização e detenção do grupo em situação de flagrante. A capivara foi resgatada e encaminhada para atendimento.

Os seis adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. As investigações seguem para o completo esclarecimento dos fatos.