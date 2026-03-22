Chappell Roan se pronuncia depois de confusão envolvendo família do jogador Jorginho

A cantora Chappell Roan veio a público dar a sua versão sobre a polêmica relacionada a esposa e enteada de Jorginho, meio-campista do Flamengo. Através do stories do Instagram, a artista alegou que não viu Catherine e Ada no hotel.

“Eu vou contar minha metade da história do que aconteceu hoje com uma mãe e filha que estavam envolvidas com um segurança que não era meu segurança. Eu nem mesmo vi mãe e filha. Ninguém veio a mim. Ninguém me incomodou… Eu não pedi ao segurança para ir e falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada. É injusto que a segurança tenha assumido que alguém não tenha tido boas intenções… Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças“, disse.

Leia também:

São Gonçalo amplia pontos de vacinação contra bronquiolite para gestantes

Prefeitura de Maricá promove festival de música gospel em Itaipuaçu

Story deletado

Pouco antes do pronunciamento oficial, a artista postou um story, porém, a publicação foi apagada logo em seguida. Nesta publicação, Chappel disse que “merece seu espaço”, com um tom muito diferente do usado nos vídeos gravados mais tarde.

“Eu vi a reação negativa recente e tenho recebido muitas mensagens sobre a situação. Quero começar dizendo que sempre fui muito clara sobre meus limites. Quando estou no palco, me apresentando, em drag, em um evento de trabalho ou fazendo imprensa, eu estou trabalhando. Fora disso, eu não estou em modo de trabalho. Eu sou uma pessoa e tenho o direito de existir em privado. Eu acabei de acordar. Eu mereço meu espaço, especialmente em momentos como o café da manhã. eu não brinco quando se trata do meu café da manhã. Isso não tira a gratidão e o amor que tenho pelos meus apoiadores. eu aprecio as pessoas que respeitam limites e entendem que admiração não é igual a acesso. Respeitosamente, por favor entendam que limites não são pessoais, eles são necessários.”, escreveu.

Antes do pronunciamento oficial, a cantora publicou um story, mas foi deletado pouco depois | Foto: Divulgação

Confusão entre cantora e a família de Jorginho

Segundo o jogador do Flamengo, Jorginho, a enteada Ada, que é fruto de um relacionamento de Catherine com o ator Jude Law, em 2014, reconheceu a artista durante o café da manhã e apenas se aproximou da mesa para verificar se realmente era a cantora. Depois voltou para perto da mãe, e nem ao menos falou com Chappell.