São Gonçalo amplia pontos de vacinação contra bronquiolite para gestantes

A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h - Foto: Divulgação - Julio Diniz

A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h - Foto: Divulgação - Julio Diniz

Gestantes a partir da 28ª semana de gestação poderão se vacinar contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em 62 unidades de saúde a partir desta semana. A ampliação de 13 locais para 62 visa descentralizar o atendimento, facilitando o acesso das grávidas ao imunizante – importante para evitar casos de bronquiolite e de pneumonia em crianças menores de dois anos.

A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h, exceto feriados e pontos facultativos.

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O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. Ao receber a vacina durante a gestação, a mãe produz e transfere para o feto anticorpos contra o vírus. A imunização oferece proteção aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações e complicações.

“A ampliação é uma estratégia fundamental para garantir maior acesso da população-alvo à proteção. Ao descentralizar a oferta, facilitamos que mais pessoas consigam se vacinar, reduzindo barreiras como distância e tempo de deslocamento. Isso é especialmente importante para proteger os bebês – os mais impactados pelo vírus sincicial respiratório. Quanto maior a cobertura vacinal, menor a circulação do vírus e, consequentemente, menores os casos graves e internações”, contou a coordenadora de Imunização, Cibelle Rodrigues.

Não há restrição de idade para a aplicação do imunizante na gestante. A recomendação é tomar dose única a cada gestação. Para se vacinar, é preciso apresentar as cadernetas da gestante e de vacinação, além da identidade ou CPF. As gonçalenses devem chegar ao local de atendimento até meia hora antes do horário de fechamento da unidade.

Imunizante para bebês

O imunizante também está disponível para bebês prematuros de até 36 semanas e seis dias de tempo gestacional e que tenham menos de seis meses de idade e para crianças com comorbidades menores de dois anos, conforme lista de indicações do Ministério da saúde (cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, doença pulmonar crônica da prematuridade (DPCP), imunocomprometidos graves (inato ou adquirido), fibrose cística, doenças neuromusculares graves, síndrome de Down, anomalias congênitas das vias aéreas e doenças pulmonares graves).

No entanto, a aplicação não é por livre demanda. Os pais ou responsáveis devem fazer a solicitação em qualquer unidade de saúde apresentando prescrição médica/laudo, além de CPF ou cartão do SUS, certidão de nascimento ou identidade e o cartão de vacinação. O pedido segue para avaliação e se o bebê estiver enquadrado dentro dos critérios, ele será chamado para vacinação.

Locais de vacinação:

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Santa Luzia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Emílio Ribas, Barracão

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Vila Candoza

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Mutuaguaçu

54 – USF Albert Sabin, Itaoca

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros