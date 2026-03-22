São Gonçalo amplia pontos de vacinação contra bronquiolite para gestantes
A partir desta semana, serão 62 locais de atendimento no município
Gestantes a partir da 28ª semana de gestação poderão se vacinar contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em 62 unidades de saúde a partir desta semana. A ampliação de 13 locais para 62 visa descentralizar o atendimento, facilitando o acesso das grávidas ao imunizante – importante para evitar casos de bronquiolite e de pneumonia em crianças menores de dois anos.
A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h, exceto feriados e pontos facultativos.
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O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. Ao receber a vacina durante a gestação, a mãe produz e transfere para o feto anticorpos contra o vírus. A imunização oferece proteção aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações e complicações.
“A ampliação é uma estratégia fundamental para garantir maior acesso da população-alvo à proteção. Ao descentralizar a oferta, facilitamos que mais pessoas consigam se vacinar, reduzindo barreiras como distância e tempo de deslocamento. Isso é especialmente importante para proteger os bebês – os mais impactados pelo vírus sincicial respiratório. Quanto maior a cobertura vacinal, menor a circulação do vírus e, consequentemente, menores os casos graves e internações”, contou a coordenadora de Imunização, Cibelle Rodrigues.
Não há restrição de idade para a aplicação do imunizante na gestante. A recomendação é tomar dose única a cada gestação. Para se vacinar, é preciso apresentar as cadernetas da gestante e de vacinação, além da identidade ou CPF. As gonçalenses devem chegar ao local de atendimento até meia hora antes do horário de fechamento da unidade.
Imunizante para bebês
O imunizante também está disponível para bebês prematuros de até 36 semanas e seis dias de tempo gestacional e que tenham menos de seis meses de idade e para crianças com comorbidades menores de dois anos, conforme lista de indicações do Ministério da saúde (cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, doença pulmonar crônica da prematuridade (DPCP), imunocomprometidos graves (inato ou adquirido), fibrose cística, doenças neuromusculares graves, síndrome de Down, anomalias congênitas das vias aéreas e doenças pulmonares graves).
No entanto, a aplicação não é por livre demanda. Os pais ou responsáveis devem fazer a solicitação em qualquer unidade de saúde apresentando prescrição médica/laudo, além de CPF ou cartão do SUS, certidão de nascimento ou identidade e o cartão de vacinação. O pedido segue para avaliação e se o bebê estiver enquadrado dentro dos critérios, ele será chamado para vacinação.
Locais de vacinação:
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
13 – USF Santa Luzia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Emílio Ribas, Barracão
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Vila Candoza
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Mutuaguaçu
54 – USF Albert Sabin, Itaoca
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros