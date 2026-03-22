Homem morre em tiroteio durante disputa entre facções em Barros Filho, na Zona Norte do Rio

Um criminoso morreu durante um tiroteio em Barros Filho, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste sábado (21). A área do Morro do Chaves está sendo alvo de uma disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Este é o mais novo episódio de uma briga territorial que ocorre há meses. Criminosos do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir uma região comandada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), perto da Avenida Brasil.

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Mesmo depois do confronto, a comunidade vive momentos de tensão.