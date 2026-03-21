Mulher é presa acusada de aplicar golpe do falso Pix em Nilópolis

Agentes da Operação Segurança Presente de Nilópolis prenderam uma mulher, de 34 anos, acusada de aplicar o golpe do falso Pix em um restaurante. Acredita-se que a golpista tenha causado um prejuízo avaliado em R$1,5 mil ao estabelecimento.

A Secretaria de Governo (Segov), responsável pela ação, informou que a dona do estabelecimento vítima, acionou a equipe durante patrulhamento e contou que a mulher fazia pedidos no mesmo comércio e enviava comprovante de pagamento falsos. A criminosa fazia um Pix programado para fingir a transferência e pouco depois, cancelava o pagamento.

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Com informações sobre as características da golpista, os agentes iniciaram buscas pela área e quando a encontraram, ela foi reconhecida pela vítima. O caso foi levado à 57ª DP (Nilópolis), onde ela continuou presa por tentativa de estelionato.