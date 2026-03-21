Morre o ator Juca de Oliveira aos 91 anos

Ator marcou a TV brasileira com papéis como o Dr. Albieri, em O Clone - Foto: Reprodução

Ator marcou a TV brasileira com papéis como o Dr. Albieri, em O Clone - Foto: Reprodução

O ator e escritor Juca de Oliveira morreu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos. O artista estava internado na ala cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 deste mês. O falecimento foi confirmado por familiares por meio de nota à imprensa, de acordo com a GloboNews.

Juca apresentava um estado de saúde delicado e estava recebendo cuidados intensivos durante a internação. O ator havia sido diagnosticado com pneumonia e complicações cardíacas. Ele foi internado três dias antes de completar 91 anos, no dia 16 de março.

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Durante a carreira de mais de 40 anos, ele deu vida a inúmeros personagens, sendo um deles muito marcante: o Dr. Augusto Albieri, na novela O Clone, escrita por Glória Perez e produzida pela Rede Globo. Na história, ele interpreta um cientista especializado em clonagem humana.

Além disso, Juca era membro da Academia Paulista de Letras e tinha um vasto currículo com trabalhos no teatro e no cinema. Em entrevista ao ‘Memória Globo’, o ator revelou que inicialmente ingressou na faculdade de Direito, mas, depois de realizar um teste vocacional, escolheu fazer teatro.

Ele se encantou pela profissão e trancou a faculdade no terceiro semestre. Sua carreira profissional se iniciou no Teatro Brasileiro de Comédia , onde participou de diversas peças, como A Semente, de Gianfrancesco Guarnieri, e A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, sendo esta a peça que deu a Juca seu primeiro prêmio de coadjuvante.

A primeira telenovela em que Juca participou foi Quando o Amor é Mais Forte, na extinta TV Tupi, em 1964.