Prefeitura de São Gonçalo abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com o SENAI

A iniciativa visa ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para moradores do município - Foto: Arquivo/ Prefeitura de São Gonçalo

A iniciativa visa ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para moradores do município - Foto: Arquivo/ Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa visa ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para moradores do município.

Estão sendo ofertados os cursos de Assistente Administrativo e Elétrica de Obras, com início previsto para o dia 8 de abril de 2026. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na Escola Municipal Joaquim Lavoura.

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Para participar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos: idade mínima de 16 anos para o curso de Assistente Administrativo e 18 anos para Elétrica de Obras, além de escolaridade mínima correspondente ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para cada curso. As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 23 e 31 de março, das 15h às 17h, na própria Escola Municipal Joaquim Lavoura, localizada na Avenida Lúcio Tomé Feteira, s/nº, Vila Lage.

O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada, respeitando a sequência de comparecimento dos candidatos. Após o preenchimento total das vagas, as inscrições serão automaticamente encerradas.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e preencher a carta de baixa renda. No caso de menores de idade, também será exigida a apresentação de RG e CPF do responsável.