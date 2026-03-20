Polícia prende assaltante que manteve família refém em Niterói

João Victor Sutero Modesto, o Batata, de 21 anos, foi preso na tarde da última quinta-feira (19), em Itaboraí. Batata era um dos sete integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências na Região Oceânica de Niterói. Segundo as investigações da 81ªDP (Itaipu), os integrantes da quadrilha são de São Gonçalo e Itaboraí; quatro dos sete já foram presos.

O crime aconteceu na madrugada de agosto de 2025, quando o grupo invadiu uma casa em Niterói. Eles renderam os moradores com armas e os prenderam com lacres de plástico. A ação durou cerca de quatro horas. Os criminosos forçaram as vítimas a entregarem senhas bancárias e a realizarem transferências que deram um déficit de R$13 mil. Na fuga, levaram o veículo da família.

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Uma equipe do 35ºBPM (Itaboraí) conseguiu informações da localização de Batata e realizou a prisão.

Batata foi levado à 73ªDP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão em seu nome.

Dois integrantes da quadrilha ainda estão foragidos, Carlos Eduardo Laudino Fernandes, de 22 anos; e Leonardo de Abreu Carlos Teixeira.