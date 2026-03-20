Polícia Militar descobre laboratório clandestino de lança-perfume em Niterói

Uma casa aparentemente comum no bairro do Sapê, em Niterói, estava sendo utilizada como um laboratório clandestino para a produção de lança-perfume. A descoberta foi feita por policiais do programa Segurança Presente, que prenderam três homens e apreenderam uma grande quantidade de materiais usados na fabricação da substância.

A ação teve início após uma denúncia anônima. Ao chegarem à Rua Marinho Rangel Vieira, os agentes notaram que o portão da residência estava apenas encostado, o que despertou suspeitas. Ainda do lado de fora, foi possível ouvir conversas relacionadas à preparação de entorpecentes. Diante da situação de flagrante, os policiais entraram no imóvel e surpreenderam três indivíduos manipulando e embalando o material.

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No interior da casa, os agentes encontraram uma estrutura improvisada para a produção da droga. Foram apreendidos centenas de frascos, tanto prontos quanto vazios, além de substâncias químicas como éter e clorofórmio, latas de refil de isqueiro, seringas, materiais utilizados no preparo, etiquetas de identificação do grupo e aparelhos celulares.

De acordo com os suspeitos, a atividade consistia na preparação dos produtos para venda, sendo o pagamento realizado por produção. Após a prisão dos envolvidos e a apreensão do material, a equipe policial ainda foi alvo de um ataque a tiros. Os disparos foram efetuados por criminosos não identificados no momento em que os agentes deixavam o local.