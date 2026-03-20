Homem é encontrado morto depois de troca de tiros em Jacarepaguá

O ataque ocorreu na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ataque ocorreu na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi encontrado morto perto de um dos carros envolvidos em um ataque que ocorreu na Estrada dos Bandeirantes próximo do Merck, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, nessa quinta-feira (19).

A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram chamados depois de receberem informações sobre um ataque feito por participantes de uma organização criminosa, contra um grupo inimigo na localidade. Em meio à ação, um dos envolvidos tentou fugir, mas foi encontrado e preso por policiais em um terreno da região.

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Em posse do homem, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida. A corporação também informou que dois veículos foram recuperados.

No interior de um dos carros, foram encontrados dois rádios comunicadores, um colete balístico, além de um carregador de fuzil e munições. Já no segundo veículo, foi apreendido um carregador de fuzil com munições.

O caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios (DH), que a partir de agora será a responsável pelas investigações.