Sylvio Guerra, ex-comandante do 12ºBPM, é o novo secretário da Polícia Militar

Ex-comandante do 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do 4° Comando de Policiamento de Área (CPA), o coronel Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra será o próximo secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele foi escolhido nesta sexta-feira (20), depois da exoneração de Marcelo Menezes.

A escolha veio depois de discussões de um nome que não esteja ligado a grupos de dentro da corporação, ou grupos políticos fora da PM. Sylvio esteve no comando do 4°CPA de 2021 até 2025, quando assumiu o cargo de subsecretário de Comando e Controle da Polícia Militar.

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Enquanto esteve à frente do 4°CPA, atingiu três vezes a liderança do ranking de metas do Instituo de Segurança Pública (ISP), por conta da redução da criminalidade na área e a melhora da produtividade policial.

A escolha de Guerra para assumir a secretaria não agradou os deputados que tem sua atuação focada na área de segurança pública, nem Marcelo Menezes, visto que este queria sua chefe de gabinete, a coronel Gabryela Dantas, assumindo sua vaga.