Polícia prende dois traficantes envolvidos com 'delivery' de drogas no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu dois homens por tráfico de drogas em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (18). Eles comandavam um esquema de entrega, atendendo a encomendas por telefone. Foram apreendidos entorpecentes avaliados em R$ 300 mil, incluindo maconha, guardada em um microondas, e “dry”, uma forma concentrada de haxixe. Também foram encontrados celulares, dinheiro em espécie e itens utilizados na logística do esquema, como embalagens, etiquetas de aplicativos de entrega e panfletos falsos, utilizados para despistar a fiscalização.

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Durante a ação, um dos suspeitos tentou fugir pela varanda do imóvel, mas foi contido pelos agentes. O outro é conhecido das forças policiais e possui extensa ficha criminal, com anotações por tráfico de drogas, violência doméstica e estelionato. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.