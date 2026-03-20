Maricá prepara programação especial para transmissão da Copa de 2026

A Prefeitura de Maricá anunciou a realização de um evento especial voltado à Copa do Mundo de 2026. Chamado de “Maricá na Copa”, o evento pretende reunir moradores e visitantes em um espaço público estruturado para a transmissão dos jogos, seguindo o modelo das tradicionais Fan Fests.

A programação está prevista para ocorrer entre os meses 11 de junho e 19 de julho de 2026, período em que será disputado o torneio. No local, serão instalados telões para exibição das partidas, com destaque para os jogos da Seleção Brasileira. Além das transmissões, o evento deve contar com atrações culturais e musicais, com o objetivo de ampliar as opções de entretenimento para o público. A proposta inclui ainda atividades interativas e a possível participação de ex-jogadores de futebol.

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Outro ponto previsto na programação é a realização de uma exposição sobre a história do Brasil nas Copas do Mundo, com a apresentação de itens relacionados à trajetória da seleção, como uniformes e objetos simbólicos. De acordo com a organização, a iniciativa também busca estimular a economia local, com a participação de comerciantes da cidade na área de alimentação, além de incentivar o turismo durante o período do evento.

Com a proposta, a administração municipal pretende transformar Maricá em um ponto de encontro para torcedores durante a Copa do Mundo de 2026, oferecendo uma alternativa de lazer e convivência fora dos estádios.