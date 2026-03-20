Lula afirma que tentará reeleição em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a dizer que tem intenções de se candidatar para as eleições presidenciais de 2026. Caso a candidatura seja aprovada, o político irá disputar o cargo para o 4º mandato no Palácio do Planalto.

O petista já disputou o cargo de presidente 6 vezes, em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022. De todas as disputas, ele levou a melhor em três delas, em 2002, 2006 e 2022, mas ficou em segundo lugar nas outras três tentativas. No ano de 2018, Lula também tentou concorrer, mas como estava preso foi impedido pela Justiça.

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Em um ato do PT no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, localizado em São Bernardo do Campo (SP), Lula fez um discurso com tom eleitoral e afirmou que tem intenções de deixar de lado o slogan “Lulinha paz e amor”. O evento fez parte do anúncio do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad (PT), como pré-candidato ao governo de São Paulo.

“Eu estou com 80 anos e vocês pensam que eu não quero ser candidato. Eu vou ser candidato, sim. Porque enquanto esse jovem com 80 primaveras –mas com energia de 30– estiver vivo, a extrema-direita não volta mais a governar esse país”, disse o presidente ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Haddad.

Lula buscou não confirmar a permanência de Alckmin como candidato à vice-presidência de sua chapa, porém deu sinais que há possibilidades de continuar com a formatação de cargos que venceu as eleições de 2022.

“Eu conversei com o Alckmin essa semana. Eu falei: ‘companheiro Alckmin, o que que você quer ser?’. Eu ficarei imensamente feliz de ter o Alckmin como meu vice outra vez. É um companheiro que eu aprendi a gostar, é um companheiro de muita lealdade”, falou.

O petista sugeriu que o destino eleitoral de Alckmin está livre. Ainda afirmou que a intenção é aproveitar o político no posto em que for possível “colher mais frutos”.

“Haddad, se ele [Alckmin] for meu vice, eu estou tranquilo, mas você precisa fazer uma chapa de senador que te ajude a ganhar. E eles não têm senador para disputar conosco. Eles vão inventar nomes. Nós já tivemos 2 senadores em São Paulo. A gente pode voltar a ter 2”, afirmou. “Não sei se Geraldo vai tentar o Senado, mas a vaga de vice está aberta para ele”, disse.

Em tom descontraído, Lula relembrou a época em que Alckmin e o PT estavam em lados opostos em São Paulo. “O Alckmin derrotou a gente 4 vezes em São Paulo. Esse cara com essa cara de santo aqui nos derrotou 4 vezes em São Paulo. Mas a gente não era um inimigo. Se eu encontrasse o Alckmin, eu ia cumprimentá-lo, abraçar, iria pedir para ele pagar uma cerveja e ele não pagaria”.