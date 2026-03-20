Alunas da Uerj são assaltadas dentro do banheiro feminino do campus

Estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, na Zona Norte do Rio, sofreram um assalto dentro de um dos banheiros da instituição. Alunos, professores e funcionários denunciam uma série de roubos ocorridos no interior do campus.

Uma das vítimas relatou que estava no banheiro feminino próximo à Concha Acústica com outras três colegas quando um homem entrou armado. O assaltante usava uma mochila de entregador. Ele roubou os celulares das vítimas e exigiu as senhas. Uma das alunas teve prejuízo financeiro, enquanto a outra, que se recusou a fornecer o código, acabou sendo agredida.

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As estudantes afirmaram que não havia nenhum segurança próximo ao local e que a administração da Uerj foi informada sobre o crime. A Uerj informou que tomou conhecimento do caso e que o criminoso, armado, chegou a ameaçar agentes de segurança que tentaram abordá-lo. Alunos relatam ainda que usuários de drogas voltaram a frequentar uma praça nas imediações do acesso do portão sete, o que tem aumentado a sensação de insegurança.

A Polícia Militar informou que a segurança interna do campus é de responsabilidade da equipe patrimonial da universidade, mas destacou que realiza patrulhamento nos acessos. A 18° DP (Praça da Bandeira) investiga o caso e informou que solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança internas da instituição.