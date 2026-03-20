PRF apreende mais de 6 mil pinos de cocaína na BR-116, em Teresópolis

Na madrugada desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 6.740 pinos de cocaína na BR-116. A ação foi no município de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Por volta de 0h30, uma equipe da PRF abordou um veículo suspeito durante patrulhamento. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Na vistoria do automóvel, foram encontradas diversas sacolas plásticas contendo pinos com uma substância em pó branco, com características semelhantes à cocaína.

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Foram contabilizados aproximadamente 6.740 pinos da droga. Em conversa com os policiais, o homem informou que o material seria transportado do Rio de Janeiro até o município de Além Paraíba.

A ocorrência foi encaminhada para a 110ª Delegacia de Polícia Civil.