Polícia Civil prende animador de festa infantil condenado por pedofilia

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, ontem (19), um animador de festas infantis condenado por pedofilia. O criminoso foi capturado na residência da mãe, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade.

As investigações apontaram que os crimes ocorreram em 2020, quando o bandido passou a utilizar aplicativos de mensagens e plataformas de jogos on-line para se aproximar de crianças. Após estabelecer contato e ganhar a confiança das vítimas, ele realizava chamadas de vídeo com o objetivo de exibir as partes íntimas e praticar os abusos sexuais contra os menores. Um dos casos apurados envolve uma criança de apenas 9 anos, residente de São Paulo, que foi alvo da atuação do criminoso por meio dessas abordagens virtuais.

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Os agentes descobriram que o homem trabalhava como animador de festas infantis. Os policiais analisaram que a função exercida é marcada pela confiança depositada pelos familiares e crianças, o fato foi um fator relevante para a representação da prisão preventiva à época dos fatos.

O criminoso chegou a ser preso no ano de 2021 e ficou encarcerado por alguns meses em São Paulo, mas recebeu o benefício de responder ao processo em liberdade e, no ano de 2024, foi condenado a mais de 4 anos de prisão. Ainda assim, o pedófilo continuava exercendo a atividade profissional, apresentando-se em redes sociais como animador infantil e participando de eventos com crianças.