Polícia Civil prende animador de festa infantil condenado por pedofilia
O criminoso foi capturado na residência da mãe, no bairro de Campo Grande
Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, ontem (19), um animador de festas infantis condenado por pedofilia. O criminoso foi capturado na residência da mãe, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade.
As investigações apontaram que os crimes ocorreram em 2020, quando o bandido passou a utilizar aplicativos de mensagens e plataformas de jogos on-line para se aproximar de crianças. Após estabelecer contato e ganhar a confiança das vítimas, ele realizava chamadas de vídeo com o objetivo de exibir as partes íntimas e praticar os abusos sexuais contra os menores. Um dos casos apurados envolve uma criança de apenas 9 anos, residente de São Paulo, que foi alvo da atuação do criminoso por meio dessas abordagens virtuais.
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Os agentes descobriram que o homem trabalhava como animador de festas infantis. Os policiais analisaram que a função exercida é marcada pela confiança depositada pelos familiares e crianças, o fato foi um fator relevante para a representação da prisão preventiva à época dos fatos.
O criminoso chegou a ser preso no ano de 2021 e ficou encarcerado por alguns meses em São Paulo, mas recebeu o benefício de responder ao processo em liberdade e, no ano de 2024, foi condenado a mais de 4 anos de prisão. Ainda assim, o pedófilo continuava exercendo a atividade profissional, apresentando-se em redes sociais como animador infantil e participando de eventos com crianças.