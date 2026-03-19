Motoboy registra próprio assalto em câmera instalada no capacete na Zona Norte do Rio
Moradores afirmam que assaltos são comuns na Rua Clara Nunes, em Madureira
Um motoboy foi assaltado na Rua Clara Nunes, em Madureira, na Zona Norte do Rio, e a ação criminosa foi registrada pela próxima vítima graças uma câmera de segurança instalada no capacete.
A vítima trabalha como motorista de aplicativo há dois anos e já sofreu outros três assaltos na mesma rua. No último crime, que aconteceu neste domingo (15), dois assaltantes armados levaram o celular do motoboy, que transportava uma passageira.
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De acordo com o motoboy, outras duas motocicletas e aparelhos celulares foram roubados pelos bandidos.
O caso está sendo investigado pela 29ª DP (Madureira), que realiza diligências na tentativa de identificar e prender os criminosos que cometem assaltos na área.
Moradores relataram que é comum assaltos ocorrerem na mesma localidade. Além disso, eles afirmam que os crimes são cometidos sempre pela mesma dupla.