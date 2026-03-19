Motoboy registra próprio assalto em câmera instalada no capacete na Zona Norte do Rio

Ação criminosa foi registrada por câmera de segurança instalada no capacete de motociclista - Foto: Reprodução/TV Globo

Ação criminosa foi registrada por câmera de segurança instalada no capacete de motociclista - Foto: Reprodução/TV Globo

Um motoboy foi assaltado na Rua Clara Nunes, em Madureira, na Zona Norte do Rio, e a ação criminosa foi registrada pela próxima vítima graças uma câmera de segurança instalada no capacete.

A vítima trabalha como motorista de aplicativo há dois anos e já sofreu outros três assaltos na mesma rua. No último crime, que aconteceu neste domingo (15), dois assaltantes armados levaram o celular do motoboy, que transportava uma passageira.

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De acordo com o motoboy, outras duas motocicletas e aparelhos celulares foram roubados pelos bandidos.

O caso está sendo investigado pela 29ª DP (Madureira), que realiza diligências na tentativa de identificar e prender os criminosos que cometem assaltos na área.

Moradores relataram que é comum assaltos ocorrerem na mesma localidade. Além disso, eles afirmam que os crimes são cometidos sempre pela mesma dupla.