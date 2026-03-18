Polícia Civil apreende uma tonelada de chocolate vencido e prende comerciante na Baixada

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) desarticularam, nesta quarta-feira (18), um esquema criminoso de fraude para comercializar alimentos vencidos. Os agentes identificaram um estabelecimento que adulterava as datas de validade de diversos produtos. Durante a ação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi apreendida uma tonelada de chocolate impróprio para consumo e o dono da mercearia foi preso em flagrante.

A ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência sobre irregularidades em um estabelecimento no bairro São Bento. Durante a fiscalização, os agentes identificaram que o responsável pelo local adulterava os alimentos ao remarcar as datas de validade com novas etiquetas e, em outros casos, removia as informações originais das embalagens.

No interior do estabelecimento, os policiais apreenderam cerca de uma tonelada de chocolate vencido, que estava sendo mantido para venda ao público, mesmo sem condições adequadas para consumo. Diante dos fatos, o responsável pelo local foi preso em flagrante pelos crimes de vender mercadoria imprópria ao consumo e adulteração de produto alimentício.